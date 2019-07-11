Курс доллара опустился ниже 63 рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18,5 копейки и составил 62,995 рубля. В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года.

Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля. В последний раз европейская валюта торговалась ниже 71 рубля 20 июня 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,57%, до $67,39 за баррель. При этом накануне нефть подорожала более чем на 3% на фоне сокращения запасов в США и обострения напряженности в Ормузском проливе.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15%, до уровня в 2827,0 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,14% и составил 1409,57 пункта.