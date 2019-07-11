Профсоюз завода "Звезда" в Приморье обратился к Шойгу из-за отсутствия гособоронзаказа

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Профсоюз приморского оборонного предприятия Дальневосточный завод "Звезда" направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за отсутствия на заводе гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщила в четверг председатель профсоюза Ольга Скрипко.

Как ранее сообщала пресс-служба завода, часть работников градообразующего предприятия с 1 августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа.

"Сегодня мы направили министру обороны обращение по поводу того, что предприятие остается без гособоронзаказа. Мы просим, чтобы нам сказали, будет ли "Звезда" в дальнейшем работать в действующем качестве на ремонте атомных подводных лодок, или, может быть, правительство видит завод в ином качестве в будущем", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы "Звезды", перевод на неполную рабочую неделю проводится в целях сохранения трудового коллектива и недопущения нарушения законных прав работников. Все права работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ будут соблюдены, заверили в пресс-службе.

Дальневосточный завод "Звезда" входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Завод - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. Это градообразующее предприятие Большого Камня, оно образовано в декабре 1954 года, когда завод приступил к выполнению производственной программы, начиная с ремонта мелких судов: катеров, ботов, зверобойных шхун, средних рыболовных траулеров.