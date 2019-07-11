Кедровая шишка украсит павильон Забайкалья на "Улице Дальнего Востока" ВЭФ

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Посетители павильона Забайкальского края на выставке "Улица Дальнего Востока" V Восточного экономического форума (ВЭФ) смогут совершить интерактивное путешествие по тайге и степям Забайкалья и сфотографироваться с одним из символов региона - кедровой шишкой. Об этом сообщили в четверг ТАСС в региональном Минэкономразвития.

"Посетители павильона Забайкальского края, согласно его предварительной концепции, смогут совершить интерактивное путешествие по региону - побывать на дне озера, в тайге и в степи, в горнорудном карьере и в шахте, в багуловой роще и на вершине горы Кадар. Здесь же гости познакомятся с историей Забайкалья, культурой живущих в крае народов и, главное, с его инвестиционными проектами. В фотозоне можно будет сфотографироваться с одним из символов региона - кедровой шишкой", - сказали в министерстве.

Как отметили в Минэкономразвития Забайкальского края, в павильоне можно будет увидеть и даже потрогать образцы уникальных полезных ископаемых, добываемых в регионе. Возле него будет расположена сцена, на которой выступят лучшие коллективы Забайкалья.

"Не обойдет павильон и деловая программа форума. В его деловой зоне будут подписаны контракты и соглашения правительства региона с представителями бизнеса. Павильон позволит провести кулуарные деловые переговоры", - добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Таким образом, регионы впервые будут представлять свой экономический потенциал на выставке "Улица Дальнего Востока". Ранее врио губернатора Забайкалья Александр Осипов неоднократно подчеркивал, что ВЭФ является приоритетной для региона площадкой для привлечения инвесторов.

Кедр (сосна сибирская) называют главным деревом сибирской тайги. Это вечнозеленое дерево играет важную роль в экономике западных районов Забайкальского края, прежде всего Красночикойского. Местные жители ежегодно уходят в лес для добычи кедрового ореха. Из его ядер делают масло и ореховое молоко, а скорлупу используют для приготовления бальзамов и настоек.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.