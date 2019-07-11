Во Франции прошел тестовый запуск беспилотного поезда

ПАРИЖ, 11 июля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Национальный оператор железных дорог Франции (SNCF) успешно завершил тестовый запуск беспилотного поезда на линии региона Иль-де-Франс. Контроль над ним осуществлялся дистанционно.

Как сообщила компания, в апреле состав уже проходил испытания на местных линиях в департаментах Эсон и Валь-де-Марн, к югу и юго-востоку от Парижа. По мнению руководства SNCF, "эксперимент прошел успешно" и "позволил подтвердить техническую осуществимость дистанционного управления поездами".

Машинисту, управлявшему поездом, поступало на монитор изображение с двух телекамер, которые позволили ему принимать решения относительно торможения или ускорения состава. Данные передавались как по спутниковому каналу, так и через частную систему мобильной связи LTE, аналогичную по своим параметрам стандарту мобильной связи 4G.

На пути к автономному поезду

Эксперимент был осуществлен для того, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность, при возникновении опасной ситуации, передачи контроля над автономным поездом от его системы управления оператору. Также такой контроль будет применяться для проведения составом сложных маневров и ряда непростых перемещений, которые вынуждены совершать товарные поезда при загрузке и выгрузке грузов.

По мнению директора данного проекта Люка Лароша, "осуществленный эксперимент - это крупная премьера в истории развития железнодорожного транспорта". "Все это представляет собой важнейший этап на пути создания поездов будущего", - подчеркнул эксперт.

SNCF запланировало, что действующие прототипы полностью автономного пассажирского регионального, а также товарного составов должны быть созданы к 2023 году и введены в эксплуатацию начиная с 2025 года.

И если даже на ближайшее время компания не планирует использовать автономные пассажирские поезда, тем не менее ее руководство считает, что проводимые эксперименты и осуществляемые разработки весьма быстро окажут "конкретное положительное воздействие". Например, позволят добиться, что поезда станут четче следовать расписанию, и скорости их перемещения будут оптимизированы, станет более рациональным использование линий, что позволит выводить на них одновременно больше составов. Также будет снижаться потребление электроэнергии, возрастет уровень защиты поездов от чрезвычайных ситуаций.

Нынешняя серия экспериментов проводилась SNCF совместно с железнодорожным НИИ Railenium из города Валансьена и компанией по разработке и производству электронных систем Actia. А также с крупнейшей корпорацией цифровых технологий Thales и Национальным центром космических исследований (Cnes).