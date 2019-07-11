"Одноклассники" начали самостоятельно продавать рекламу

"Одноклассники" запустили рекламный кабинет, который позволит пользователям продвигать свой бизнес в социальной сети. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Продвигать посты с любыми форматами контента, включая видео, фотографии и ссылки, смогут как администраторы групп, так и отдельные пользователи. Ранее управлять рекламными кампаниями в "Одноклассниках" можно было только через платформу myTarget.

Как ожидается, рекламный кабинет поможет малому и среднему бизнесу, а также авторам контента найти свою аудиторию. Запустить рекламную кампанию можно с минимальным бюджетом в 400 рублей.

"В минувшем году мы зафиксировали рост доходов от рекламы небольших компаний в соцсети, а также растущий интерес к нашей площадке со стороны предпринимателей. Рекламный кабинет позволит им, а также авторам и медиа, удобно управлять своими кампаниями, не выходя из ОК", - отметил руководитель социальной сети Одноклассники Антон Федчин.

Настройки в рекламном кабинете оптимизированы для пользователей с минимальным опытом продвижения в соцсетях, уточнили в "Одноклассниках". Целевую аудиторию рекламы можно будет настроить по нескольким параметрам: полу, возрасту, уровню дохода, интересам и географии. Полный набор инструментов и расширенных настроек рекламных кампаний для брендов и опытных специалистов доступен в сервисе myTarget.

Создавать кампании и управлять продвижением можно в приложении "Одноклассники" на iOS и Android. Как отмечается, рекламный кабинет уже доступен части аудитории и в ближайшие дни появится у всех пользователей соцсети.