Бурятия покажет на ВЭФ вертолеты, представит ориентированный на страны АТР инвестпотенциал

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Бурятия, которая впервые будет участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) как регион Дальневосточного федерального округа (ДФО), представит на традиционной выставке "Улица Дальнего Востока" вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

"На демонстрационной площадке рядом с павильоном Бурятии будут представлены вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода Ка-226Т и Ми-171А2. Сам павильон Республики Бурятия на выставке "Улица Дальнего Востока" будет оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Мы презентуем изделия из нефрита, уникальные традиции тибетской медицины и практики врачевания, многогранную культуру, туристский и инвестиционный потенциал республики", - сообщил Мишенин.

Ранее он сообщал ТАСС, что в рамках деловой программы на ВЭФ делегация Бурятии представит инвестиционный потенциал республики, в том числе "с прицелом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)". По его словам, региону есть чем заинтересовать российских и иностранных инвесторов - это крупные проекты в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, текстильного производства, в сфере агропромышленного комплекса, в области туризма.

"В интерактивной зоне выставки "Улица Дальнего Востока" можно будет узнать все о развиваемых в Бурятии ТОР, Особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". Также будет представлена информация о минерально-сырьевом комплексе Бурятии, о реализуемых в регионе национальных проектах и инвестиционных проектах в промышленности", - сообщил Мишенин.

Кости, шахматы, "Байкал"

Бурятская делегация презентует на выставке и национальные виды спорта: "хээр шаалган" - древний бурят-монгольский вид традиционной игры, участники которой состязаются в умении разбивать рукой бычью хребтовую кость. "Будут представлены также бурятские шахматы "шатар" - это игра с 500-летней историей, она отличается от обычной игры в шахматы правилами, размерами доски, фигур", - рассказал собеседник агентства. Заинтересовать гостей сможет и игра на смекалку и ловкость рук "шагай наадан", в ней используются бараньи лодыжки.

Участники делегации из Бурятии, кроме того, продемонстрируют обычаи и забавы русских, семейских (забайкальских старообрядцев) и казаков. Запланирован и мастер-класс по традиционному бурятскому танцу "ёхор".

На сценической площадке выставки выступят известные в Бурятии артисты, творческие коллективы, в том числе Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал", в 2017 году ставший победителем в шоу "Танцуют все!" на канале "Россия-1". В исполнении Национального оркестра Республики Бурятия прозвучат известные саундтреки к популярным мировым и российским фильмам и сериалам.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

В 2018 году на IV Восточном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о внедрении современных банковских технологий на территории республики и реализации совместных инвестпрограмм. Цыденов выступил на панельной сессии "Государственно-частное партнерство в спорте: новые возможности для инвесторов", он поделился опытом республики в области государственно-частного партнерства (ГЧП), а также по работе с существующей спортивной инфраструктурой.