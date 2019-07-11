Reuters: ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

ТАСС, 11 июля. Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект заявления Совета ЕС на уровне глав МИД.

"В свете продолжения незаконных геологоразведочных работ Турции ЕС решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и принял решение отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределенное время", - приводит агентство выдержку из документа, который будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 15 июля в Брюсселе.

Помимо этого, Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год, а также призовет Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою деятельность в отношении Турции. Как отмечает агентство, Евросоюз готов ввести и более жесткие санкции в отношении страны, если та не прекратит геологоразведочные работы.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе буровое судно "Явуз" к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.