В Philip Morris заявили, что не получали претензий от ФНС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Табачный производитель Philip Morris не получал претензий от Федеральной налоговой службы, компания Imperial Tobacco такие претензии получила и не согласна с ними. Об этом ТАСС сообщили представители компании.

В четверг газета "Ведомости" написала о том, что по итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) и "Донскому табаку", который с 2018 года входит в Japan Tobacco International (JTI), доначислено 60 млрд рублей налоговых претензий.

"Наша компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В настоящий момент нашей компании со стороны Федеральной налоговой службы РФ никаких претензий по налоговым задолженностям не предъявлялось", - сообщил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний PMI в России Сергей Слипченко.

В пресс-службе Imperial Tobacco подтвердили, что налоговой инспекцией были проведены налоговые проверки ООО "Империал Тобакко Волга" и ООО "Империал Тобакко Ярославль" за период 2014-2016 годов. "По итогам проверок инспекция предъявила фабрикам претензии по уплате дополнительного акциза и НДС, а также штрафов и пеней", - сообщили в компании. Ее представитель подчеркнул, что Imperial Tobacco уплатила налоги в полном объеме по ставкам налогового кодекса на дату сделок.

"Мы предоставили в налоговые органы свои возражения по предъявленным претензиям. Решения по результатам проверок не вынесены.

Прозрачные условия ведения бизнеса являются гарантом стабильности инвестиционного климата, и мы рассчитываем на объективный и взвешенный подход налоговых органов в принятии решения по результатам проверок фабрик Imperial Tobacco, - заключили в компании.

Официальный представитель JTI, в свою очередь, отметил, что ФНС провела проверку "Донского табака" за период 2014-2016 годов, по результатам которой направила в Донской табак претензию. "В указанный период "Донской табак" не входил в группу компаний JTI, соответственно данная претензия находится в зоне ответственности предыдущего собственника "Донского Табака", - добавили в JTI.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова пояснила, что в компании регулярно проходят налоговые проверки. "Поскольку процесс налоговой проверки в России до сих пор не завершён, мы считаем преждевременным его комментировать", - заключила она.