Под Воронежем к 2020 году построят новый сыродельный завод

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Строительство нового сыродельного завода началось в Бобровском районе Воронежской области, на создание производства инвестор планирует направить 2 млрд рублей. Запуск производства намечен на 2020 год, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела экономики Бобровского района Андрей Казюлин.

"Немецкая компания "DMK" начала в городе Боброве Воронежской области строительство сыродельного завода, планируют закончить к июлю 2020 года. Будут производить сыры твердые, полутвердые и сухую сыворотку", - сказал он.

Казюлин уточнил, что в районе с 2009 года в селе Тройня уже работает Бобровский сыродельный завод той же немецкой компании. Он выпускает 24 тонны продукции в сутки: сыр твердый, полутвердый, плавленый и с голубой плесенью. "Сейчас завод расширяет производство, чтобы увеличить выпуск продукции на 13%", - объяснил чиновник.

По его словам, новый завод будет построен в индустриальном парке "Бобровский" в городе Боброве, где компании выделено 12 га. Поставлять сыр производитель планирует в регионы России и в страны ближнего зарубежья. "В индустриальном парке насчитывается 14 резидентов, их них 10 уже выпускают продукцию. Еще четыре резидента строят свои заводы, а новый сыродельный завод стал пятым", - пояснил собеседник.

Как уточнил ТАСС замглавы Бобровского района Виктор Чечелев, Бобровский сыродельный завод является одним крупных налогоплательщиков района, на нем создано 300 рабочих мест. "Появление нового завода по выпуску сыра в Боброве тоже имеет большое значение, потому что появятся еще 139 рабочих мест", - пояснил он.

"DMK Deutsches Milchkontor GmbH" (Германия) - является крупным производителем молочной продукции.