Минсельхоз снова подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в размере 118 млн тонн

ПУШКИН /ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 11 июля. /ТАСС/. Минсельхоз вновь подтвердил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году в размере 118 млн тонн. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019".

"Если мы говорим про следующий год, то прогноз по зерновым составляет порядка 118 млн тонн, мы его не увеличиваем", - сказал он.

Экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельхозгоду (закончился 30 июня) составил 43,3 млн тонн, в том числе экспортировано 35,2 млн тонн пшеницы.

"На сегодняшний день по экспорту зерновых цифра составляет 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. Возможно, она будет скорректирована по итогам расчетов торговли с ЕАЭС, но крайне незначительно", - сказал Патрушев.

Последний прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в 2018-2019 годах сельхозгоду составлял 44 млн тонн, из них 37 млн тонн - пшеницы. Согласно различным оценкам аналитиков рынка, этот показатель мог составить 42-44 млн тонн.

Минсельхоз сохраняет прогноз по экспорту зерна из РФ в текущем сельхозгоду в размере 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу. .

"Если говорить про экспорт, то, думаю, что цифра составит порядка 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы", - сказал Патрушев. Министр отметил, что пересмотр этих показателей будет возможен после завершения уборочной кампании.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельхозгоду составил 43,3 млн т, в том числе экспортировано 35,2 млн т пшеницы. В 2017-2018 сельхозгоду из России экспортировано 53,2 млн т зерна, в том числе 40,4 млн т пшеницы.