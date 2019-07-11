ЦБ вскоре объявит тарифы на платежи по QR-коду в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждение с банками и торговыми ассоциациями тарифов в Системе быстрых платежей (СБП) для C2B-платежей (переводов от физических лиц в адрес юридических), которые предполагают оплату товаров и услуг при помощи QR-кода. Диапазон тарифов будет объявлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе регулятора.

"В настоящий момент тарифная модель для С2В-переводов в СБП обсуждается со всеми заинтересованными сторонами: банками, торговыми ассоциациями, ФАС и др. Мы планируем озвучить обсуждаемый диапазон тарифов в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

При этом в ЦБ отметили, что тарифы в СБП должны быть выгодными как для участников рынка, так и для потребителей.

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила ТАСС, что озвученный тариф в 0,4% - не окончательный, его размер ЦБ продолжает обсуждать с банками, принимая во внимание то, как он может отразиться на их доходах.

О системе

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".