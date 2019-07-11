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Песков: решений по запросу "Роснефти" к президенту России о налоговых льготах не принято

Так представитель Кремля прокомментировал сообщение газеты "Ведомости" о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить компании налоговые льготы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сообщение газеты "Ведомости" о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить компании дополнительные налоговые льготы. Представитель Кремля отметил, что не комментирует служебную переписку, а официальных решений на этот счет не принималось.

"В этой конкретной ситуации каких-либо окончательных решений не принималось", - сказал он. "Комментировать служебную переписку традиционно не буду", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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