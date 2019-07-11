Ленинградская область планирует удвоить экспорт сельхозпродукции к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют к 2024 году удвоить объем экспорта сельскохозяйственной продукции с текущих $230 млн по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", сообщил в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на "Всероссийском дне поля" в Ленинградской области.

"По итогам посевной у нас рост продукции будет продолжаться. Оборот экспорта сельхозпродукции у нас уже более $230 млн. Хотим эту цифру удвоить к 2024 году по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", - сказал он.

Дрозденко отметил, что в рамках развития экспорта производители области приступили к освоению рынка рыбных консервов. "Отвоевываем рынок у прибалтийских производителей, а также хотим наладить экспорт молочной продукции в страны СНГ и Северной Европы", - уточнил он

Как ранее сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко, областное правительство планирует увеличить ежегодное производство сыров в регионе более чем в 20 раз, до 10 тыс. тонн благодаря открытию новых предприятий. Областные власти работают над созданием сырного кластера, предусматривающего увеличение количества сыродельных предприятий во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах.

Дрозденко также сообщил, что в 2020 году доля агропромышленного комплекса (АПК) в валовом региональном продукте (ВРП) должна вырасти до 100 млрд. Как уточнили журналистам в пресс-службе правительства Ленинградской области, доля составит 8,7% от общего ВРП.

Агропромышленная выставка и деловой форум "Всероссийский день поля" в 2019 году проходит с 10 по 12 июля. Ежегодно для его проведения выбирается один из регионов России, в этом году площадку предоставила Ленинградская область. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ.