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Госдума приняла закон о регулировании социального предпринимательства

Документ направлен на реализацию стратегии развития малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении закон о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.

Документ, инициированный правительством, разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями социально ориентированных, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года и направлен на реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами, "инициатива решает важные социальные вопросы - повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, получение этими категориями населения необходимых товаров и услуг". "Закон о социальном предпринимательстве позволит привлечь в эту сферу больше деятельных, неравнодушных людей", - отметил он.

Закон выделяет социальное предпринимательство в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также закрепляет в нормативной базе само понятие "социальное предприятие". Он также определяет критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, специальные формы и виды их поддержки. Согласно закону, социальным предпринимательством является "предпринимательская деятельность (за исключением производства или реализации подакцизных товаров, а также добычи или реализации полезных ископаемых, кроме общераспространенных), направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством".

К социальным предприятиям будут отнесены субъекты МСП, если они обеспечивают занятость отдельных категорий граждан (инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и т.д.). Доля таких работников должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%. Аналогичный критерий используется в законе "О социальной защите инвалидов в РФ" для определения категории общественных объединений инвалидов и организаций, которым органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать специальные виды поддержки.

Субъект МСП будет считаться социальным предприятием, если он обеспечивает доступ производимых социально уязвимыми группами граждан товаров (работ, услуг) к рынку сбыта или производит товары, работы, услуги, ориентированные на социально уязвимые группы граждан в целях преодоления, замещения или компенсации ограничений жизнедеятельности. Принятие закона позволит оказывать адресную государственную поддержку социальным предприятиям, указывают в правительстве.

Принятые поправки

Поправками ко второму чтению прописаны виды поддержки, которые могут быть оказаны социальным предприятиям. Речь идет об обеспечении инфраструктуры, оказании финансовой поддержки социальным предприятиям (в т.ч. в рамках предоставления субсидий), оказании имущественной поддержки (в т.ч. путем предоставления во владение или пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях), оказании информационной, консультационной и методической поддержки (в т.ч. по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг).

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