Дума увеличила срок уведомления работодателя о смене зарплатного банка до 15 дней

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении два законопроекта, один из которых предусматривает увеличение срока уведомления работодателя о замене кредитной организации, куда переводится зарплата, а второй - вводит штрафы за создание препятствий при смене работником зарплатного банка.

Первым законом увеличивается срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Данная мера направлена на то, чтобы исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства по причинам, которые не зависят от него. Например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений.

Вторым документом вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). За воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка теперь устанавливается ответственность в виде административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей он составит от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.