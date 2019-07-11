Росимущество получило документы для передачи полигона "Красный бор" Минприроды России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга передал представителям Росимущества документы, необходимые для передачи полигона "Красный бор" и его имущественного комплекса в федеральную собственность. Об этом сообщается на сайте комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Соглашение о передаче полигона в федеральную собственность было подписано 7 июня в рамках ПМЭФ между правительством Санкт-Петербурга и Минприроды России.

"Комитет по природопользованию в рабочем порядке передал представителям Росимущества комплект документов, необходимый для принятия решения о передаче полигона и его имущественного комплекса в ведение Минприроды России", - говорится в сообщении.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию около 70 га в Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. За несколько десятков лет работы он накопил более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, которые привозили из разных регионов. В 2014 году прием отходов прекратился, но вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков до сих пор не решен.