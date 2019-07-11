В 2020 году на финансирования 20 ФЦП планируется выделить свыше 370 млрд рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. В 2020 году помимо нацпроектов в России будут функционировать 20 федеральных целевых программ с общим объемом финансирования на сумму свыше 370 млрд рублей, пока это базовая оценка расходов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Планируется, что в следующем году будет действовать 20 целевых программ с общим финансированием более 370 млрд рублей. Ну это пока такая базовая оценка. И 12 программ (будут функционировать) в 2021 и 2022 годах. Бюджетные средства будут инвестироваться в строительство, реконструкцию социальной инфраструктуры", - сказал Медведев.

По его словам, подготовка ФЦП была скоординирована с реализацией нацпроектов. "Ряд ФЦП входят в состав национальных проектов или государственных программ. Но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, но тем не менее они важны, они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящее время осуществляются. Надо, чтобы эти механизмы были увязаны между собой и работали на общий результат", - сказал премьер-министр

Как заявил Медведев, одна из ФЦП связана с реализацией мер по охране озера Байкал. "Продолжим поддерживать приоритетные научные исследования, работать над космической программой. Часть программ направлена на обеспечение безопасности, в том числе ядерной, радиационной, и дорожного движения", - сказал глава кабинета министров.

Он отметил, что целый блок целевых программ посвящен регионам, которые имеют либо стратегическое значение, либо требуют повышенного внимания в силу недофинансирования в течение прошедших лет, а также имеющихся проблем в экономике и социальной сфере. "Это Калининградская область, Курилы, Республика Карелия, Крым и город Севастополь. Кроме того, мы планируем запустить новую программу, которая связана с увековечиванием памяти воинов, погибших при защите отечества и обустройстве мест их захоронения", - заявил Медведев.