Организаторы GMIS планируют развивать в России экологически ориентированные стартапы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Организаторы глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) планируют развивать в России стартапы, направленные на создание ресурсоемких и экологически чистых технологий. Об этом сообщил в четверг на церемонии закрытия саммита председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама.

"Мы запускаем новую инициативу в рамках GMIS, мы призываем разработчиков, исследователей подготовить исследования, чтобы сделать будущее менее ресурсоемким и экологически чистым. Мы будем рассматривать проекты, работать с фондом "Сколково" и другими организациями, которые расположены в России, чтобы здесь появились компании-стартапы, которые будут работать с Минпромторгом для интеграции таких разработок в реальное производство", - сказал он.

По его словам, следующий GMIS пройдет в 2020 году в Ганновере параллельно с Ганноверской ярмаркой. На нем будут обсуждаться вопросы применения самых современных технологий, которые "изменят облик производства".

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.