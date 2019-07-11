Аэропорт Сочи увеличил пассажиропоток на 10% в первом полугодии 2019 года

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи за I полугодие 2019 года увеличил пассажиропоток на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными маршрутами по внутренним направлениям стали Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург и Симферополь, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи обслужил более 3 млн пассажиров в первом полугодии 2019 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда аэропорт обслужил более 2,7 млн пассажира", - говорится в сообщении.

Среди международных рейсов популярностью пользовались Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент и Тель-Авив. Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались около 2,9 млн пассажиров (+10%), на международных - около 140 тыс. пассажиров (+18%).

С начала июня в расписании аэропорта появилось новое направление: стартовали регулярные рейсы в Дубай, которые выполняет авиакомпания FlyDubai по понедельникам и пятницам.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году, был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 годах. Инвестиции в проект составили около 14 млрд рублей. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений.