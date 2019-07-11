Госдума приняла во II чтении законопроект о выплате стипендий при заморозке счетов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения при заблокированном счете. Документ был инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Сейчас при нарушении бюджетным учреждением-должником сроков исполнения ряда документов или решения налогового органа операции по его лицевым счетам приостанавливаются. Такие меры предусмотрены до момента устранения этих нарушений. Исключения составляют лишь операции "по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа", а также платежи, связанные с перечислением зарплат, удержанных налогов и уплаты соответствующих страховых взносов.

Законопроект предусматривает, что бюджетное учреждение сможет при заблокированном счете проводить также выплаты стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Ко второму чтению поправок к документу не поступало.