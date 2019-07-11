"Транснефть" не видит оснований для повышения тарифа на транзит нефти через Белоруссию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Транснефть" получила обращение "Гомельтранснефть Дружба" о проведении с 1 августа внеочередного повышения тарифа на транзит нефти на 21,7%, однако не видит оснований для этого. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Мы получили обращение "Гомельтранснефть Дружба" о проведении внеочередного повышения тарифа. Хотел бы сразу отметить, что оно, фактически представляет собой третью попытку в 2019 года изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Что касается обращения от 1 июля 2019 года, то на сегодня отсутствуют как итоговые данные по размеру дополнительно полученной от "Транснефти" тарифной выручки по операциям замещения, так и утвержденный график транспортировки нефти на четвертый квартал 2019 года. Это не дает возможности произвести корректную оценку "выпадающих доходов" в 2019 году и согласовать справедливый размер повышения тарифов", - сказал он.

Демин отметил, что "Транснефть" не считает возможным "согласовать предложение о повышении тарифов "Гомельтранснефть Дружба" на 21,7% с 1 августа 2019 года, о чем и были проинформированы белорусские коллеги".

Таким образом, по его словам, в соответствии с регламентом, вопрос о рассмотрении внепланового увеличения тарифов "Гомельтранснефть Дружба" переходит на уровень рассмотрения уполномоченных органов Белоруссии и России в области тарифного регулирования.