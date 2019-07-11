Власти Ленинградской области направили 7 млрд рублей на поддержку аграриев в 2019 году

ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области направило 7 млрд рублей на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, из них 5,5 млрд рублей выделены из областного бюджета, сообщил в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019" в Ленинградской области.

"В этом году мы совместно с Министерством сельского хозяйства выделили на поддержку Ленинградских аграриев 7 млрд рублей, из них 5,5 млрд рублей направлено из областного бюджета. В части поддержки в приобретении сельскохозяйственной техники мы субсидируем до 30% на покупку тракторов - и до 40% - иной сельхозтехники, включая комбайны", - сказал он.

Программа субсидирования покупки сельскохозяйственной техники реализуется в Ленинградской области с 2012 года. Как ранее уточнил глава области, дополнительные субсидии планируется выделить ленинградским предприятиям на приобретение моделей сельскохозяйственной техники, представленных на выставке "Всероссийский день поля". Всего на территории "Всероссийского дня поля" продемонстрировано 800 единиц сельскохозяйственной техники.

Агропромышленная выставка и деловой форум "Всероссийский день поля" в 2019 году проходит с 10 по 12 июля. Ежегодно для его проведения выбирается один из регионов России, в этом году площадку предоставила Ленинградская область. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ.