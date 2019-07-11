Депутаты от КПРФ внесли законопроект о повышении стандартных налоговых вычетов на детей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющих несовершеннолетних детей. Документ размещен в электронной базе данных нижней палате парламента.

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, распространяемого на каждого родителя, супруга родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, депутаты предлагают повысить в следующих размерах: с 1,4 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей - на первого ребенка, с 1,4 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей - на второго ребенка, с 3 тыс. рублей до 4,5 тыс. - на третьего и каждого последующего ребенка.

Если речь идет о ребенке-инвалиде, вычет предлагается повысить с 12 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей.

Депутаты также предлагают повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, при превышении которого налоговый вычет не применяется.

Принятие законопроекта будет содействовать реализации национального проекта по снижению бедности в стране в два раза, указывают авторы законопроекта.