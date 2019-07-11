"Яндекс" и Hyundai Mobis готовят первый совместный беспилотник для теста на дорогах Москвы

В марте компании подписали соглашение, в котором договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников на базе технологий российской интернет-компании. В рамках сотрудничества "Яндекс" планировал предоставить свою экспертизу в области машинного обучения (machine learning) и компьютерного зрения (computer vision), а Hyundai Mobis - опыт создания компонентной базы для беспилотников и обеспечения работы соответствующего софта.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Яндекс" и входящий в мировой топ-10 производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020. Сейчас "Яндекс" завершает тестирование прототипа и готовит выпустить беспилотник для теста на дорогах Москвы, говорится в сообщении компании в четверг.

Как отмечают в "Яндексе", взятая за основу беспилотника модель Sonata 2020 построена на платформе, разработанной при активном участии инженеров Mobis, она позволяет встраивать в машину систему автономного управления. "Мы получили первую машину в конце мая и сразу приступили к работе над прототипом. В данный момент первая автономная Sonata завершает этап тестирования на закрытом полигоне и готовится к выходу на дороги Москвы. Мы продолжим работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia", - пояснил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе "Яндекса" уточнили ТАСС, что в компании планируют вывод беспилотного автомобиля на дороги общего пользования уже летом, когда будет пройдена соответствующая сертификация.

В июне "Яндекс" вывел на дороги общего пользования Москвы первые пять беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств). До конца 2019 года компания планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей.

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы, заявляли ранее в пресс-службе НТИ "Автонет". В свою очередь рабочая группа НТИ "Автонет" предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать беспилотные авто, до десяти. К Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается эксперимент, предлагалось добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто маршрута Москва - Хельсинки.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.