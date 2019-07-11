В Чечне открыли тепличный комплекс площадью 10 га для выращивания огурцов и томатов

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Круглодонный тепличный комплекс для выращивания томатов и огурцов площадью 10 га открыли в Чечне при финансовой поддержке Россельзобанка. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В станице Петропавловская Грозненского района введен в эксплуатацию тепличный комплекс для круглогодичного выращивания томатов и огурцов площадью 10 гектаров. Проект реализован компанией "ЮгАгроХолдинг" при финансовой поддержке Россельхозбанка, который предоставил инвестиционный кредит в размере 1,76 млрд рублей. Заемные средства были направлены на приобретение оборудования, металлоконструкций и проведение строительно-монтажных работ", - сказали в пресс-службе.

Объем выпускаемой продукции комплекса превысит 3 200 т томатов и 3 700 т огурцов. Открытие предприятия позволило создать 180 дополнительных рабочих мест. "В рамках мероприятий по ускоренному импортозамещению сельскохозяйственной продукции в РФ проводится работа по поддержке инвестиционных проектов, направленных, в том числе на развитие овощеводства закрытого и открытого грунта. За последние несколько лет с использованием инструмента льготного кредитования ряд инициаторов, как и "ЮгАгроХолдинг", сумели реализовать свои проекты и уже поставляют на местный рынок высококачественную овощную продукцию", - сказал на открытии заместитель министра сельского хозяйства региона Иса Усманов

"Тепличный комплекс Югагрохолдинг" в начале 2017 года уже ввел в эксплуатацию один тепличный комплекс на 10 га на окраине Грозного. Соглашение о запуске второго было заключено между правительством Чеченской Республики и "Россельхозбанком" на инвестиционном форуме Сочи-2018.