Авиакомпания "Якутия" планирует нарастить чартеры в АТР до 30% в доле полетов

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Якутия" планирует увеличить чартерные перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до 30% в общем объеме перевозок, сообщил ТАСС в четверг коммерческий директор авиакомпании Андрей Винокуров.

"Мы планируем дальнейшее развитие авиакомпании "Якутия" как регионального авиаперевозчика на Дальнем Востоке с выполнением основных магистральных авиаперевозок в европейскую часть страны, а также чартерных перевозок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируется развивать рынок чартерных перевозок [из аэропортов Владивостока и Хабаровска в Азиатско-Тихоокеанский регион] и нарастить долю зарубежных чартеров до 30% в общем объеме авиаперевозок авиакомпании", - сказал он.

Винокуров добавил, что рост чартерных перевозок позволит нарастить объемы международного въездного туризма в республику.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный флот перевозчика состоит из четырех самолетов Boeing 737-800, двух Boeing 737-700, шести Ан-24РВ, трех Bombardier Dash 8 Q300 и четырех SSJ 100.