Путин считает, что у России и Боливии есть перспективы для развития экономических связей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая беседу с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом, заявил, что видит большой потенциал для углубления экономических связей двух стран.

Путин очень тепло поприветствовал своего визави. Обмениваясь рукопожатиями при встрече, Моралес заметил, что очень благодарен за приглашение посетить Москву и представил свою делегацию. Пожимая руку главе МИД Боливии Диего Пари Родригесу, российский лидер шутливо заметил, что тот "настоящий индеец", а министр углеводородов Луис Альберто Санчес "похож на Чавеса". Моралес и Родригес оценили юмор российского президента и душевно рассмеялись.

"В последние годы они [отношения] развиваются весьма успешно, - констатировал Путин. - Да, действительно, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция хорошая". По данным президента РФ, в I квартале текущего года товарооборот вырос в 2,5 раза. "Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы", - подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что крупные российские компании значительно инвестируют в экономику Боливии. В частности он отметил, что "Газпром" вложил $500 млн в развитие нефтегазовой отрасли, а Росатом возводит Центр ядерных исследований в Боливии. По мнению Путина, в латиноамериканской стране очень востребована российская техника, в частности автомобильная.

"Уверен, что визит ваш пойдет на пользу и будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений", - заключил глава государства.

От ядерной энергетики до лития

Со своей стороны Эво Моралес заметил, что гордится качеством межправительственных связей двух стран. "Мы всегда находим в этих отношениях источник вдохновения", - сказал он, напомнив, что сотрудничество развивается по широкому спектру отраслей. Он также отметил важность развития сотрудничества в области ядерной энергетики и выразил надежду на его продолжение. "Мы считаем, что за ядерной энергетикой во многом будущее, поэтому мы очень нацелены на сотрудничество с российскими компаниями именно в этой сфере", - добавил боливийский лидер.

"Мы придерживаемся схожего подхода к тому, что государства должны действовать суверенно и независимо на международной арене и в своих отношениях", - подчеркнул Моралес.

Он также отметил позитивную динамику в развитии экономических связей, проинформировав Путина о заинтересованности в развитии сотрудничества в области добычи лития.

Моралес добавил, что планирует поговорить с Путиным и по вопросам международной повестки дня, тем более, что в последнее время происходят "нападки на сам принцип международных отношений".

В беседе в узком составе с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак. Боливию представляют глава МИД Диего Пари Родригес, министр углеводородов Луис Альберто Санчес, министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла.