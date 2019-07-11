Enel будет проводить мониторинг гидроэлектростанций в Италии с помощью цифровых решений

ТАСС, 11 июля. Швейцарская компания ABB заключила соглашение с Enel о поставке цифровых решений для эксплуатационного обслуживания парка гидроэлектростанций Enel Green Power по всей Италии. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

"Прогнозируемое техническое обслуживание и управление эффективностью активов с помощью цифровых решений должно стать ключевым компонентом стратегии операторов электростанций по избежанию рисков и снижению затрат. Успешная реализация проекта позволит установить более конкурентоспособные тарифы на электроэнергию", - отметил управляющий директор ABB по энергетике Кевин Косиско.

Новые программные решения позволят проводить анализ и мониторинг более 190 тыс. индикаторов с помощью 800 моделей, направленных на оптимизацию эксплуатационных характеристик гидроэлектростанций. Аналитика данных и принятие решений на основе рекомендаций алгоритмов позволит минимизировать риски и продлить срок службы оборудования за счет своевременной идентификации возможных сбоев и отслеживания динамики технических характеристик.

Системы, разработанные ABB, будут подключены к 33 гидроэлектростанциям Enel в рамках трехлетнего контракта. Основные цели их внедрения - снижение затрат на техническое обслуживание, повышение надежности функционирования и энергоэффективности электростанций.