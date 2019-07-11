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Камчатка и Архангельская область подписали документ о сотрудничестве в рыбной отрасли

Выловленную на востоке страны рыбу будут доставлять в Архангельск по Северному морскому пути

ТАСС, 11 июля. Камчатский край и Архангельская область будут сотрудничать в рыбопромышленной отрасли и организации грузоперевозок, в том числе рыбной продукции по Северному морскому пути. Соответствующее соглашение подписано в четверг в Санкт-Петербурге в рамках III Международного рыбопромышленного форума (МРФ-2019), сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"По словам губернатора Камчатского края, вопрос сотрудничества с Архангельской областью обсуждается довольно давно, но своего рода импульсом к подписанию соглашения стало развитие северной транспортной артерии", - говорится в сообщении. Подписанный документ даст предпринимателям регионов больше возможностей для взаимодействия.

Соглашение предусматривает взаимодействие сразу в нескольких сферах деятельности регионов, однако ключевым направлением станет сотрудничество в рыбопромышленной отрасли и организации грузоперевозок, в том числе рыбной продукции по Северному морскому пути. Последние два года в Архангельск по Северному морскому пути приходят суда, которые доставляют выловленную на Камчатке рыбу. В этом году также ожидается два судозахода.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.

Теги
Санкт-ПетербургАрхангельская областьКамчатский край
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