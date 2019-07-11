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Аграрии Ленинградской области в 2019 году увеличили посевные площади почти на 2,5 тыс. га

На июль 2019 года заготовлено 146 тыс. тонн кормовых культур

ПУШКИН, 11 июля. /ТАСС/. Аграрии Ленинградской области в 2019 году увеличили посевные площади в 2019 году на 2,5 тыс. га до 230 тыс. га. Об этом сообщил в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе пленарного заседания выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019".

"У нас сохраняется хорошая тенденция по увеличению посевных площадей. В этом году мы увеличили показатель почти на 2,5 тыс. га, в том числе под 1,6 тыс. га на зерновые культуры", - сказал Дрозденко.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, на июль 2019 года заготовлено 146 тыс. тонн кормовых культур.

Агропромышленная выставка и деловой форум "Всероссийский день поля" в 2019 году проходит с 10 по 12 июля. Ежегодно для его проведения выбирается один из регионов России, в этом году площадку предоставила Ленинградская область. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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