Пермский край рассчитывает на допподдержку правительства РФ на строительство нового моста

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают получить дополнительное финансирование правительства РФ на строительство нового моста через реку Чусовая, изначально из федерального бюджета предполагалось выделить 9,6 млрд рублей при общей стоимости проекта в 13 млрд рублей. Об этом журналистам в ходе инспектирования строительства сообщил глава региона Максим Решетников.

"Сейчас выйдет итоговая экспертиза, объект будет существенно дороже. 9,6 млрд рублей - это размер гранта, изначальная цена - 13 млрд рублей. Есть график финансирования, правительство финансирует этот объект, на сегодняшний момент уже выделено 600 млн рублей - это меньше, чем по графику, у нас есть предварительные договоренности, но есть возможность увеличить объем финансирования до 3 млрд рублей дополнительно", - сказал он.

По словам Решетникова, на сколько точно увеличится стоимость объекта, станет понятно после завершения экспертизы. Он отметил, что повышение стоимости связано с появлением новых развязок, которые изначально не предполагались, включением в проект ремонта существующего моста. Сейчас идет строительство первой опоры нового моста, завозятся материалы.

"Есть договоренности с Министерством транспорта РФ, с Росавтодором, что коллеги готовы опережающими темпами финансировать эту стройку, это такой приоритет для них. Очень важно, чтобы подрядчик вовремя и качественно делал все работы. Основная задача - увеличить темпы строительства", - добавил губернатор Пермского края.

Как указано в паспорте объекта, протяженность нового моста через реку Чусовая составит 1,5 км, он будет состоять из четырех полос, это в два раза больше, чем на существующем мосту, и иметь три транспортные развязки. Мост должны ввести в эксплуатацию в 2021 году. По информации на сайте правительства региона, строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства, объект позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в Пермском крае в северном и северо-восточном направлении, а также по направлению в Свердловскую область.