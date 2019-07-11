"Мостотрест" отремонтирует два бесплатных участка трассы М-4 "Дон" в Липецкой области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Мостотрест" проведет ремонт двух альтернативных участков трассы М-4 "Дон" в Липецкой области, общая сумма контрактов составляет 8,413 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мостотрест" стал единственным участником и победителем двух электронных конкурсов - на ремонт участков трассы 354,5-401 км и 414,7-463,8 км. Сумма контракта на реконструкцию первого участка составляет 4,613 млрд рублей, завершение работ намечено на ноябрь 2021 года. Второй участок отремонтируют к концу октября 2020 года, стоимость работ составляет 3,8 млрд рублей.

Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1540 км, проходит по территории восьми регионов России. Является ключевой для транспортного сообщения с югом России, соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Летом по ней движется основной поток отдыхающих в Краснодарский край и Крым.

Основными направлениями деятельности "Мостотреста" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры, оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. В настоящее время "Мостотрест" участвует в строительстве нескольких участков скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги М-4 "Дон".