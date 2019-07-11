Медведев: власти поддержат регионы, у которых есть программы технологического развития

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости уделить максимальное внимание исследованиям в областях технологий безопасности, медицины, выработки энергии.

"Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях", - указал председатель правительства на совещании по достижению национальных целей развития. Он уточнил, что "речь идет о технологиях, которые обеспечивают безопасность, о новых медицинских разработках, о современных подходах к получению энергии, о поддержании транспортной связанности страны". "Это потребует и формирования соответствующей нормативно-правовой базы", - отметил глава кабинета министров.

На совещании Медведев предложил обсудить дополнительные меры, которые нужны для ускорения технологического развития.

Он напомнил, что в плане по достижению национальных целей развития ставится задача увеличить в три раза число организаций, которые внедряют технологические инновации. "Стоит задача увеличить этот показатель до 50%, это сложная задача", - считает премьер. На его взгляд, "не менее сложная задача - как считать эти организации". На этот счет председатель правительства запросил доклады соответствующих ведомств.

Глава кабинета министров также напомнил, что по планам к 2021 году в РФ должны быть созданы 15 научно-образовательных центров, 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы и 16 центров мирового уровня, включая центры математических и геномных исследований. "Для апробации пилотной модели создания научно-образовательных центров мирового уровня определены пять регионов, ведется отбор базовых организаций для создания центров по математическим наукам и геномным исследованиям", - констатировал Медведев.

Он поставил задачу "выработать дополнительные меры, которые расширят механизм стимулирования инновационной деятельности". "Мы будем поддерживать регионы, у которых есть собственные программы инновационного, научно-технологического развития, включая существующие возможности бюджетного субсидирования", - пообещал глава кабмина. Он также заверил, что особое внимание будет уделяться "развитию высокотехнологичного экспорта".

Цифровая повестка

"Практически в любой отрасли есть своя цифровая повестка, но для того, чтобы трансформировать экономику и социальную сферу, нам нужно обеспечить ускоренное внедрение этих технологий, чтобы уже в 2024 году доля вложения бизнеса в развитие цифровой экономики увеличилась не менее, чем в три раза, до 5%, если говорить об объеме ВВП", - сказал Медведев. По его словам, для создания соответствующей инфраструктуры уже предприняты определенные действия - обеспечен мобильный интернет, завершена работа по подключению больниц и поликлиник к широкополосному интернету. Он напомнил о задаче к 2024 году обеспечить доступ к интернету всех социально значимых объектов и домохозяйств. Председатель правительства отметил, что продолжится работа "по внедрению современных технологий в различных отраслях и по развития сервисов электронного правительства". "Будем расширять доступ к государственным услугам", - подчеркнул Медведев.

Он заметил, что площадкой для нынешнего совещания выбран правительственный комплекс в "Москва-Сити" не случайно. В новом здании будут работать три ведомства, отвечающих за достижение национальных целей развития в цифровой экономике, - Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторг.