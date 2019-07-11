Предприятия пищепрома и текстильной отрасли на Ставрополье получат налоговую льготу

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Новая льгота для предприятий текстильной промышленности и отрасли переработки пищевых продуктов появится в Ставропольском крае с 1 января 2020 года. Производители смогут получить налоговый вычет при модернизации производства, что поможет повышать производительность труда, сообщила в четверг зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Действующим предприятиям, которые осуществляют мероприятия по модернизации оборудования, реконструкции, оснащению производства новым оборудованием, предоставить возможность на 50% понесенных на эти мероприятия расходов уменьшить сумму налога на прибыль, которая зачисляется в краевой бюджет. В стране ставится задача повышения производительности труда, что невозможно без замены оборудования", - сказала она на заседании Думы Ставропольского края.

Предполагается, что инвестиционный налоговый вычет будет предоставлен предприятиям, производящим текстильные изделия, одежду и пищевые продукты, за исключением напитков. "Это отрасли, которые у нас на сегодняшний день особыми мерами поддержки не пользуются, не являются флагманами экономики края, но при этом чувствуется, что здесь есть огромный потенциал", - отметила Калинченко.

По данным правительства Ставрополья, новая мера поддержки будет носить заявительный характер, поэтому заранее сложно оценить объем выпадающих доходов краевого бюджета. По предварительным оценкам, сумма может составить порядка 200 млн рублей в 2020 году.

Повышение эффективности производства в России входит в число задач нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.