Самозанятыми в России зарегистрировались более 120 тыс. человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек на сегодня официально зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"123 тыс. человек зарегистрировано в качестве плательщиков профессионального дохода. Из 123 тыс., в основном, самозанятые представлены в Москве, меньше - в Московской области, далее Татарстан и Калуга", - говорится в сообщении ведомства.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на другие регионы или ввести его по всей стране. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.