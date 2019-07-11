Путин: говядина из Боливии скоро появится в России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшее время на отечественный рынок начнет поступать говядина из Боливии.

"Сотрудничество в области сельского хозяйства является одним из интересных, приоритетных и перспективных. Мы договорились о том, что продолжим сотрудничество в этой сфере", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с боливийским коллегой Эво Моралесом. "Надеюсь, что в ближайшее время продукты сельского хозяйства Боливии, животноводческие продукты, в том числе говядина, смогут поступать на российский рынок", - уточнил Путин.

В целом, по мнению российского лидера, "хорошие возможности появляются для развития сотрудничества в сельском хозяйстве, наложена конструктивная совместная работа ветеринарных служб России и Боливии по облегчению взаимных поставок аграрной, животноводческой продукции". "В ближайшее время начнет функционировать российско-боливийское предприятие по производству сельхозудобрений", - добавил Путин.