ФАС предлагает создать рейтинг добросовестных поставщиков по госзакупкам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предлагает создать рейтинг добросовестных поставщиков в рамках госзакупок, который будет рассчитываться автоматически на основе данных Единой информационной системы (ЕИС). Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев на круглом столе, посвященному госзакупкам.

Евраев указал на то, что сейчас существует реестр недобросовестных поставщиков, однако нет поощрения для тех, кто работает добросовестно. "Это будет автоматически считаться ЕИСом на основании количества контрактов, их стоимости, качества их исполнения, которые размещены в ЕИС", - сказал он.

Как пояснил замглавы ФАС, объем финансового обеспечения заявки и контракта, который обычно предоставляют участники закупки, для добросовестных поставщиков в качестве меры поощрения может быть снижен в три-пять раз. "То есть это не просто какой-то значок или грамота, что ты работаешь добросовестно, а очень понятные экономические последствия, экономическая мотивация. И, конечно, это может использоваться и при допуске на торги в дальнейшем, и при оценке участников на конкурсах и так далее", - добавил он.

"Мы рассчитываем, что осенью такие изменения будут приняты. Понятно, что это потребует, наверное, определенной доработки ЕИС, поэтому, конечно, тут речь идет про срок реализации плюс-минус год", - уточнил Евраев, отвечая на вопрос о сроках запуска такого рейтинга.