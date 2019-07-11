Эксперты предупредили о возможности скачка цен на мед

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел в нескольких регионах РФ может привести к снижению урожая меда, а также вызвать рост цен на него. Как сообщила в четверг ТАСС врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф, в некоторых регионах цена на мед может вырасти на 50%.

Ранее в нескольких регионах РФ были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.

"Мне кажется, что цена существенно не поднимется, в этом году мы не ощутим существенного дефицита меда и пчел. Мы это ощутим в следующем году - часть семей погибнет в зимовку - в корм попадет какое-то количество нектара с обработанных полей, и пчелы будут погибать еще в течение зимовки. Весной мы очень существенно ощутим дефицит пчелиных семей и там уже дефицит меда. В этом году в каких-то регионах повышение цены будет, <…> и где-то процентов на 50, но с учетом того, что в других регионах будет провал по выходу меда", - сказала Брандорф.

Она отметила, что более точные прогнозы можно будет делать через несколько недель. Брандорф подчеркнула, что гибель пчел несет негативный экономический эффект: одна пчелосемья приносит в среднем по 10 кг меда, в некоторых регионах РФ умирали часто по 2-2,5 тыс. семей.

По мнению гендиректора Башкирского научно-исследовательского центра пчеловодства и апитерапии, доктора биологических наук, профессора Амира Ишемгулова, урожай меда этого года в ряде регионов, где погибли пчелы, действительно может сократиться - примерно на 5%, однако, он считает, что пока это не повлияет на рынок. По его словам, на сегодня экспертам известно о случаях гибели пчел более чем в 30 регионах РФ, но в Башкортостане такой проблемы нет. Республика первой в РФ приняла закон о пчеловодстве - аграрии должны за пять дней предупреждать пчеловодов в радиусе 5 км об обработке полей.

"Мы сейчас будем контролировать [вопрос] в отношении препаратов <...>: есть информация, что в РФ используются препараты, которые не разрешены в Европе. <...> Будем анализировать, какие препараты используются в РФ, и на основании данных более активных в этом направлении стран мира будем допускать те, которые европейским сообществом разрешены. Мы будем рекомендовать (эту практику) на уровне РФ - я автор закона о пчеловодстве (в Башкортостане), сейчас я приступил к подготовке закона о пчеловодстве в РФ", - сказал Ишемгулов.