Компании России могут участвовать в создании межокеанского железнодорожного коридора

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает уникальными планы РФ построить исследовательский ядерный реактор в Боливии. Глава российского государства также не исключил участия компаний РФ в создании межокеанского железнодорожного коридора.

"Хорошие перспективы видим для сотрудничества в области ядерной энергетики. По линии Росатома завершается сооружение в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. Это уникальный проект: ядерный реактор будет располагаться на высоте около 4 тыс. м над уровнем моря, такого опыта в мировой практике еще не было", - подчеркнул глава российского государства, выступая перед журналистами по итогам переговоров с боливийским коллегой Эво Моралесом. Он уточнил, что "Центр призван заниматься научными исследованиями в сфере мирного атома, а его разработки смогут найти применение в самых разных секторах промышленности, в геологии, в медицине, сельском хозяйстве".

По мнению Путина, энергетика в целом "является важным направлением двусторонней кооперации". Для примера он привел работу российского "Газпрома", который инвестировал в нефтегазовую отрасль Боливии около $500 млн и осваивает месторождения на территории этой страны. Он также отметил интерес российского бизнеса к освоению боливийских месторождений лития, других ценных ресурсов с использованием высокоэффективных и экологически чистых технологий.

"Наши компании готовы подключиться и к инфраструктурным проектам на территории Боливии. Речь идет о расширении международного аэропорта в городе Санта-Крус с перспективой создания на его основе крупного логистического центра, а также о строительстве межокеанского железнодорожного коридора", - сказал президент РФ.

По данным Путина, "на боливийском рынке, пользуется спросом российская автомобильная продукция, российские предприятия будут участвовать в реализации боливийской программы по переводу парка грузового и пассажирского транспорта на газомоторное топливо".

Межокеанский железнодорожный коридор

Центральный межокеанский железнодорожный коридор призван объединить бразильский порт Сантос на берегу Атлантического океана с перуанским Ило в Тихом океане через боливийские территории. Панамский канал XXI века, как назвал его Моралес, планируется открыть в 2023 году. Протяженность дороги составит 3360 кv.