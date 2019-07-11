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Росатом и Боливия договорились о сотрудничестве в развитии литиевой промышленности

Документ был подписан в рамках официального визита президента Боливии Эво Моралеса в РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и министерство энергетики Боливии подписали меморандум о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Росатом и Минэнерго Боливии намерены изучить возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов.

"Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в сотрудничестве по развитию литиевой промышленности", - говорится в сообщении Росатома.

Документ был подписан в рамках официального визита президента Боливии Эво Моралеса в Россию.

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