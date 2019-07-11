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Путин и Моралес дали поручение нарастить товарные обмены России и Боливии

Российский лидер охарактеризовал взаимодействие двух стран как стратегическое

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ и Боливии носят стратегический характер.

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Выступая перед журналистам по итогам переговоров с Эво Моралесом, глава российского государства назвал боливийского коллегу "партнером и другом". По его оценке, встреча прошла "в конструктивном и содержательном ключе", удалось обсудить "весь комплекс вопросов российско-боливийского взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы".

"Боливия - давний партнер России в Латинской Америке, отношения наших государств основываются на принципах уважения и учета интересов друг друга, имеют многолетнюю историю", - подчеркнул российский лидер. Он сообщил, что в подписанном в четверг президентами совместном заявлении "подтвержден подлинно стратегический характер российско-боливийского сотрудничества и выражен твердый настрой на его дальнейшее всестороннее развитие".

По словам Путина, на переговорах значительное внимание было уделено темам экономического взаимодействия. "Условились принять конкретные меры по наращиванию встречных товарных и инвестиционных обменов, соответствующие поручения даны межправительственной комиссии по торгово-экономичесскому сотрудничеству, - указал президент РФ.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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