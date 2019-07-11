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Россия и Боливия подписали документы в сфере энергетики и общественной безопасности

На церемонии присутствовали лидеры двух стран Владимир Путин и Эво Моралес

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Боливия подписали ряд документов по итогам переговоров президентов двух стран. Подписание состоялось в присутствии лидеров государств Владимира Путина и Эво Моралеса.

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В частности, председатель совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов и министр углеводородов Боливии Луис Альберто Санчес подписали условия и положение об установлении коммерческого сотрудничества между "Акроном", боливийской компанией IPFB и министерством.

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин и исполнительный директор органа по надзору в сфере электроэнергетики и ядерных технологий Даниэль Рокабадо Пастрана поставили свои подписи под меморандумом о взаимопонимании между двумя ведомствами о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях. В свою очередь, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Боливии Рафаэль Аларкон Аривела подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области развития литиевой промышленности.

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Боливии Рафаэль Аларкон Ориуэла подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес заключили соглашение о сотрудничестве между двумя ведомствами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес подписали соглашение о сотрудничестве между Дипакадемиями МИД России и Боливии, а также меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и правительством Боливии о проведении консультаций в области общественной безопасности.

В завершение президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес подписали совместное заявление об укреплении координации в международных делах.

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Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичКолокольцев, Владимир АлександровичБоливияРоссияАлешин, Алексей ВладиславовичЛихачев, Алексей Евгеньевич
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