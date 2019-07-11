Совкомбанк признан лучшим банком в России по версии журнала Euromoney

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Совкомбанк по итогам 2018 года признан лучшим банком в России по версии международного финансового журнала Euromoney. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Лучшим банком в мире, по мнению экспертного жюри Awards for Excellence, является сингапурский банк DBS, а лучшим глобальным инвестиционным банком — JP Morgan, США. Лучшим европейским банком признан Raiffeisen Bank International. Лауреатами из стран ЕАЭС, помимо Совкомбанка, стали "Альфа-Банк Беларусь" и казахский "Халык банк".

"10 июля в Лондоне в рамках юбилейной 50-й церемонии награждения за выдающиеся достижения в финансовой сфере EuroMoney Awards for Excellence. Совкомбанк по итогам 2018 года был объявлен лауреатом в номинации "Лучший банк в России" по версии авторитетного международного финансового журнала Euromoney", — сообщили в пресс-службе.

В состав экспертного жюри Awards for Excellence входят известные редакторы, журналисты и аналитики Euromoney, которые рассматривали позицию банков на рынке, рыночную долю, основные показатели деятельности, темпы роста активов, размер капитала, а также инновационный характер деятельности. Для определения победителя эксперты Euromoney также опрашивали других представителей отрасли по всему миру.

Жюри премии отметило, что в прошедшем году Совкомбанк провел сделку по покупке и присоединению Росевробанка. Данная сделка укрепила позиции Совкомбанка в корпоративном сегменте и позволила подняться на 13-е место в рейтинге российских банков по размеру активов, а также нарастить капитал до уровня свыше 100 млрд рублей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев отметил, что получение одной из самых престижных наград мирового финансового рынка свидетельствует о признании успехов банка на международном уровне.

Euromoney — ежемесячный международный финансовый журнал, основанный в 1969 году. Издание устраивает церемонию награждения Awards for Excellence и определяет лидеров отрасли ежегодно на протяжении 50 лет. В рамках юбилейной церемонии награждения лауреатов в ней приняли участие более 600 представителей банков Европы, Африки и Америки.