Аэропорт Минводы увеличил пассажиропоток на 5% за полгода

ПЯТИГОРСК, 11 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды вырос на 5% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за счет открытия региональных и международных направлений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба авиаузла.

"Международный аэропорт Минеральные Воды обслужил за первые шесть месяцев 2019 года более 1 млн 159 тыс. пассажиров, что на 5% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года. На внутренних рейсах трафик составил более 993 тыс. пассажиров, на международных - более 165 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за прошедшее полугодие в аэропорт Минеральные Воды пришли новые авиакомпании - Smartavia (бывшая "Нордавиа") и "Алроса". Возобновлены полеты в Екатеринбург авиакомпании "Победа", в Сочи - авиакомпаниями Utair и "Руслайн", в Ереван - авиакомпаниями "Армения" и Pegas Fly. Также из Минеральных Вод были открыты новые направления в Челябинск, Саранск, в международном секторе - рейсы в Ларнаку. Авиакомпания "Победа" увеличила частоту рейсов в Санкт-Петербург до 7 раз в неделю.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.