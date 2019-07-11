Россия и ЕС работают над более активным применением евро в расчетах за энергоносители

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Результаты проработки со странами Евросоюза вопросов более активного использования евро в расчетах за поставки энергоносителей уже есть. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С партнерами прорабатываются вопросы более активного применения единой европейской валюты в расчетах за поставки российских энергоносителей. Результаты такой деятельности уже видны, - сказала дипломат. - Однако особенности формирования мировых цен на энергоносители не позволяют в одночасье перевести все платежи между российскими и европейскими компаниями на евро".

Она отметила, что на мировых рынках "наметилась тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям". "Это стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность. Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими ограничительных мер, незаконных и необоснованных, ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта", - подчеркнула Захарова.