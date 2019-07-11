Правительство одобрило законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект об изменении порядка формирования тарифов ОСАГО одобрен правительством на заседании в четверг и будет внесен в Госдуму в установленном порядке, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства РФ. Документ предполагает увеличение свободы страховщиков в определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности машины и территории использования, а также увеличение выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей.

Ранее законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроектом предлагается предоставить страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством (характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, и наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД). При этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования, говорилось в сообщении правительства.