Московская компания займется развитием блокчейна в Казахстане

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичная IT-компания B41 Blockchain Development и ассоциация Казахстана BlockchainKZ заключили соглашение о совместной деятельности в области развития технологии распределенного реестра и цифровой трансформации национальной экономики Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"На коллективном стенде столичных производителей [на выставке ИННОПРОМ] состоялось подписание соглашения между столичной компанией В41 Blockchain Development и ассоциацией Казахстана ВlockchainKZ, главной целью которого является совместная работа в области развития цифровой экономики Казахстана. По утверждению пресс-службы компании B41 Blockchain Development суммарный потенциал данного сотрудничества может ежегодно составлять 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что B41 Blockchain Development имеет инновационный проект Nodes Plus Blockchain, это платформа для создания промышленных решений на основе технологии распределенного реестра. Разработки ведутся при помощи современных технологий, в числе которых блокчейн, большие данные (big data), интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI).

Сквозная технология применима для решения основных таких задач цифровой экономики, как создание единого стандарта обмена данными между несвязанными информационными системами и базами данных, развитие системы умный город, цифровизация целых отраслей: промышленности, ЖКХ, медицины и сельского хозяйства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.