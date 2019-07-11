Минфин надеется на введение уголовной ответственности за нелегальные кредиты с 2020 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минфин рассчитывает на вступление в силу поправок в законодательство, вводящих уголовную ответственность за нелегальную выдачу кредитов, с 2020 года. Об этом сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Надеюсь, с 2020 года", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Замминистра отметил, что рассчитывает на принятие Госдумой этих поправок в осеннюю сессию. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, законопроекты разработаны правительством и главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, пояснил Моисеев. Он уточнил, что сейчас ведется работа по объединению законопроектов в один. По словам Моисеева, планируется, что для нелегальных кредиторов будет предусмотрена уголовная ответственность, аналогично тому, как это предусмотрено за незаконную банковскую деятельность (без лицензии). Сейчас для нелегальных кредиторов существует только административная ответственность.

Данные поправки, по мнению замминистра, нужны, чтобы не допустить появления "пузыря" на рынке потребительского кредитования.

"Проблема в том, что люди, у которых самый высокий уровень долга, уже в банках кредиты получить не могут, и они идут дальше вниз, сначала в МФО, а потом к нелегальным кредиторам. Это, конечно, совсем плохо, потому что этот рынок совсем не отрегулирован", - пояснил он.

Моисеев отметил, что сейчас "пузыря" на рынке потребительского кредитования нет, но, чтобы его не допустить, надо принимать меры уже сейчас. Для этого нужно, помимо ужесточения ответственности для нелегальных кредиторов, чтобы Центральный банк принял более решительные меры по ограничению роста небанковского потребкредитования.

Нелегальные кредиторы позиционируют себя как организации, которые имеют право предоставлять населению кредиты или займы. Однако у них нет лицензии ЦБ и они не включены в реестры МФО или кредитных потребительских кооперативов (КПК).

В 2018 году ЦБ выявил 2293 нелегальных кредитора, что на 70% больше, чем в 2017 году.