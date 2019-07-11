Сеть из 25 заводов по переработке автопокрышек планируют построить в регионах России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров при обсуждении нацпроекта "Экология" в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ предложил построить заводы по производству вторичного каучука из старых автопокрышек.

По его словам, в 2018 году Россия ввезла из Индии, Республики Корея и Нидерландов 230 тыс. тонн вторичного каучука в 25 регионах России.

"У нас есть экологический проект открытия 25 заводов в РФ по производству вторичного каучука из той резиновой крошки, которая получается после переработки старых покрышек. Мы изобрели оборудование, которое позволяет экологически чистым способом производить вторичный каучук из этой резиновой крошки. По качеству мы значительно превосходим индийский, который в основном покупается в РФ <...>. Хотим накрыть всю Россию, потому что территориально их (заводы) нужно располагать в месте сбора шин, что экономически выгодно", - сказал Майоров.

Он сообщил ТАСС, что первые три завода уже работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в Челябинской области, следующий будет открыт в Менделеевске (Татарстан). "Все оборудование изготовлено, ожидается открытие в сентябре. Об остальных планах я пока говорить не буду, ведутся переговоры примерно с 20 субъектами РФ. На уровне региональных, муниципальных властей", - сказал Майоров.

"У нас бизнес-модель не предполагает, что мы будем сами заводы открывать и управлять ими сами. Мы бы все-таки хотели, чтобы это был местный, региональный партнер, который полностью управляет бизнесом, а мы готовы выстраивать технологический процесс и полностью забирать весь готовый продукт", - сказал он агентству.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.