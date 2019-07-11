"Нафтогаз" пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - цитирует его пресс-служба главы украинского государства. Фаворов также подписал соответствующее распоряжение, пояснив, что оно "не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом и является реакцией на ситуацию на газовом рынке".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук обратил внимание, что повлиять на стоимость газа может и увеличение собственной добычи на Украине. В этой связи присутствовавший на встрече заместитель министр энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк сообщил о завершении конкурсов по девяти участкам для добычи газа, в результате чего "ожидается $430 млн инвестиций в увеличение газодобычи от канадских, американских и украинских инвесторов".

Правительство Украины на внеочередном заседании 19 октября 2018 года приняло решение повысить цену газа для населения на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за тысячу куб. м в рамках обязательств перед МВФ. Гройсман тогда пояснил, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолтом.